(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro de encontro e boas lembranças que poderá afetar seus contatos com pessoas mais próximas. Alegria. Interesses: bom trato com dinheiro e valores de outras pessoas. Dia positivo nos seus interesses materiais. Vida íntima: seja mais otimista com os pequenos problemas íntimos.

Agosto 2023