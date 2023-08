(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: hoje, suas novas opções e ações na lida social e nos assuntos de benemerência terão maior destaque. Interesses: agindo com cautela com dívidas, você terá dia estável. Planos de trabalho e profissão podem se frustrar. Vida íntima: quadro de entendimento e afabilidade com íntimos.

