(21 de abril a 20 de maio) - Seu dia: este sábado lhe reserva muita satisfação com atitude de pessoas mais experientes o que poderá alterar sua rotina. Interesses: em razão de suas atitudes há agora a tendência a bom resultado no trato com suas pendências financeiras. Vida íntima: emotividade contida no trato íntimo.

sábado