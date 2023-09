(21 de abril a 20 de maio) - Seu dia: a ação benéfica de parentes vai ajudá-lo na condução da rotina com assunto pendente na lida social. Interesses: hoje poderá ocorrer alteração de regência que o favorecerá nas finanças e com as novas tarefas em seu trabalho. Vida íntima: boas iniciativas podem mudar suas decisões.

Quinta-feira