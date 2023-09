(21 de abril a 20 de maio) - Seu dia: momento de harmonia com amigos e parentes próximos o que lhe antecipará quadro de boas indicações e bom encaminhamento de assuntos de família neste sábado de lazer e ócio. Interesses: procure ser moderado com as novas dívidas. Vida íntima: boa influência sobre o seu comportamento.

