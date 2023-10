(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você terá hoje um quadro de boa influência da Lua em signo do mesmo elemento que o fará agir com maior firmeza e equilíbrio no trato pessoal. Interesses: controle gastos e evite o exagero com dívida e compras. Vida íntima: tenha maior tolerância ao lidar com decisões de íntimos.

Tags:

Quinta-feira