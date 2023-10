(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: em momento de muito dinamismo você agora deve decidir de forma mais imediata suas pendências com o apoio das pessoas que partilham o seu cotidiano. Interesses: quadro de cooperação em torno de dinheiro em fase benéfica no trato do trabalho. Vida íntima: lida íntima compensadora.

Tags:

Quinta-feira