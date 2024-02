(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com boa indicação de regência pessoal você hoje pode enfrentar com êxito os pequenos desafios de rotina. Interesses: procure ser afável no trato com as pessoas que partilham seu trabalho. Fase de surpresa com as finanças. Vida íntima: sensibilidade que o fará agir impensadamente.

Quinta-feira