(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você hoje se verá mais disposto à conciliação e ao entendimento com as pessoas. Isso, na prática, lhe trará muito proveito. Interesses: seus gastos e lida com dinheiro serão protegidos com superação de dificuldade que condiciona a sua ação. Vida Íntima: controle as suas reações.