(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: há agora aura mais positiva cercando suas atividades. Mas, não se prejudique para ajudar os outros. Interesses: mudança de projetos e planos na lida com seu dinheiro. Nas relações com estranhos no trabalho faça por onde externar sua vontade. Vida íntima: sensibilidade ampliada.

Junho 2024 | Quinta-feira