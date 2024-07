(21 de abril a 20 de maio) - A semana: período que consolidará um quadro benéfico durante o qual você deve buscar ajuda e orientação das pessoas mais experientes. Interesses: dias de vantagem com as finanças pessoais e na lida com dinheiro alheio. Boa condução de pendências de trabalho. Vida íntima: aja com entusiasmo.

