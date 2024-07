(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: as boas posições para o seu signo mostram trato pessoal que poderá surpreendê-lo bastante. Interesses: dia de êxito com novos empreendimentos em quadro de positiva condução de trabalho e profissão. Controle mais as suas preocupações financeiras. Vida íntima: momento de carinho.

Tags:

Quinta-feira