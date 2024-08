(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento de afirmação com suas iniciativas e propostas. Indicação que acentua sua sensibilidade com compensação pessoal e muita energia. Interesses: lucros com o comércio e na assinatura de contratos. Mas, seja prudente nos compromissos. Vida íntima: realização de antigo desejo.

Quinta-feira