(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: seu caráter competitivo fará hoje com que suas ações se mostrem voltadas a si mesmo. Mas, o seu desprendimento e sensibilidade podem mudar de forma benéfica as relações pessoais. Interesses: indicações positivas no plano material. Vida íntima: afirmação dos seus afetos e gostos.

Tags:

sábado