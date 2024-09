(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você poderá agora se ver diante de problemas passageiros capazes de incomodá-lo por situação inesperada. Interesses: prepare-se para enfrentar as exigências de trabalho agindo com maiores firmeza e rigor. Finanças bem posicionadas. Vida íntima: procure reavaliar as suas decisões.