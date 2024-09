(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: um bom aspecto em seu signo molda dia de dedicação e boa presença com as demandas do campo social. Interesses: lida com dinheiro ou valores em fase positiva. Aplique a sua força de vontade e maior firmeza nas ações que lhe couberem na rotina de trabalho. Vida íntima: bom momento.