(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sua acuidade estará em alta e isso poderá levá-lo a rever, com vantagem, conceitos, valores e hábitos do cotidiano. Interesses: dia que aponta lucro e acerto no trato com dinheiro alheio. No trabalho a Lua lhe dá quadro de vantagens. Vida íntima: satisfação e alegria com íntimos.

Quinta-feira