(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a Lua em seu signo aponta um quadro de influência mais equilibrada em família. No entanto, não guarde rancor ou mágoa por pequeno desencontro com amigos. Interesses: hoje você se compensará com as exigências e ganho nos assuntos das finanças. Vida íntima: boas e fortes emoções.