(21 de abril a 20 de maio) - Destaque: o Sol transita a partir de hoje a sua 9ª casa zodiacal atuando sobre seus ideais, religião, educação superior, seus sonhos e visões, envolvendo as viagens longas. Hoje: procure agora controlar reações no trato com pessoas pouco íntimas. Senso prático ampliado. Novos sentimentos.

sábado