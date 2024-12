(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: suas ações moldam quadro de boa e nova posição na lida de assuntos pessoais. Interesses: no trabalho podem ocorrer fatos importantes e cujo significado você somente perceberá em dias próximos. Vida íntima e sentimentos: procure ser condescendente com as questões da lida íntima.