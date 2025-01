(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: boa posição em seu signo poderá trazer oportuna solução de questões pendentes. Interesses: quadro que mostra vantagem com novo compromisso. Atitudes que o valorizarão no trabalho com destaque para suas ações e inteligência. Vida íntima e sentimentos: bom momento na lida íntima.