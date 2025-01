(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: em momento de boa mudança no seu cotidiano há presença de pessoa que trará notícias significativas. Interesses: quadro propício para resolver as questões ligadas a ganhos e dinheiro. Inovações no trabalho. Vida íntima e sentimentos: seja menos exigente e rigoroso com os íntimos.

sábado