(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: hoje, dê curso à idealização de seus planos se isso o fizer se sentir realizado, mas aja com realismo e segurança. Interesses: em dia de ter cuidado com gastos você terá vantagens com positiva influência nos encargos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: equilíbrio emocional.