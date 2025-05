(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: procure agir de forma mais contida sem rigidez de exigências que podem lhe trazer frustração e criar desavença. Interesses: concentre–se em seus planos com dinheiro antes de se comprometer com dívidas altas. Vida íntima e sentimentos: quadro de relações com muita sensibilidade.

sábado