(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: os aspectos em seu signo farão com que suas atitudes e decisões contribuam para bom diálogo em família. Interesses: o fim de semana mostrará segurança para a sua lida com as finanças. Vida íntima e sentimentos: evite reações bruscas ou discussões que podem trazer problema futuro.

sábado