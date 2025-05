(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento benéfico para compromisso com amigos e o empenho da palavra em assuntos pessoais ou ligados à família. Interesses: preocupação com assuntos de ordem financeira não deve ser exagerada. Por isso, aja com calma. Vida íntima e sentimentos: não se abata com problemas alheios.