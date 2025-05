(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a Lua o influencia fortemente e destaca sua vivência em família em fase de bom diálogo. Interesses: oportuno apoio o fará se sentir compensado em dia que o verá mais realista com problema ou novas demandas da rotina e do trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresa com íntimos.