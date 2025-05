(21 de abril a 20 de maio) - A semana: nesta fase você contará com bom trânsito nos assuntos de bens e propriedade. Interesses: bom posicionamento material em quadro que destaca atitude com o trabalho e relacionamento profissional. Vida íntima e sentimentos: há que ter maior cuidado com as suas reações na intimidade.

