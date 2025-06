(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: procure se apoiar nos resultados dos seus atos para se condicionar de forma mais segura na solução de pendências. Interesses: você conta hoje com boa posição na relação com negócios do trabalho. Bom trato das finanças. Vida íntima e sentimentos: superação de dúvida com íntimos.