(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento de buscar na calma e no equilíbrio o melhor caminho a seguir. Interesses: o dia mostra posição debilitada em seu signo e isso lhe dará um quadro de preocupação com as finanças. No trabalho, mostre cuidado com suas atitudes. Vida íntima e sentimentos: isolamento e solidão.