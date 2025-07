(21 de abril a 20 de maio) - A semana: Vênus em seu signo atua diretamente sobre suas emoções fazendo-o mais sensível e com percepção realista da vida. Interesses: em dias compensadores você enfrentará com otimismo demandas, problemas e desafios do cotidiano. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, forte emotividade.

