(23 de agosto a 22 de setembro) - Seu momento astral: com os aspectos de hoje pode ocorrer mudança na sua forma de se comportar nas relações pessoais. Interesses materiais: o dia pode ser favorável graças a sua habilidade e autocontrole com os negócios e trabalho. Vida íntima: evite o mau humor e as reações de intolerância.