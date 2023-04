(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bons elementos fazem a regência em seu signo no correr do dia e, com isso, mostram quadro propício aos favores e ajuda na condução de desafios da rotina. Interesses: há hoje o registro de vantagem com obrigação de trabalho. Vida íntima: reencontro de muita significação afetiva.