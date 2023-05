(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você terá hoje uma aura de boa condução e acerto com pequenos fatos que o agradarão na lida com demandas pessoais. Interesses: momento que aponta fatores de realização financeira e obrigações atendidas com o acerto em seu trabalho. Vida íntima: mostre mais carinho e entusiasmo.

Tags:

Quinta-feira