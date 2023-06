(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você hoje terá apoio oportuno e muito significativo para resolver problemas que o inquietam. Interesses: seu comportamento se fará com elementos de dinamismo e firmeza nas decisões e, com isso, você deve superar preocupação com dinheiro. Vida íntima: cuidado com novas relações.

Tags:

Quinta-feira