(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você estará hoje com as suas emoções postas em nível muito alto levando-o a atividades que mostram dinamismo e determinação. Interesses: dia que trará destaque para atividades na rotina com o seu trabalho e para documentos e os novos contratos. Vida íntima: sentimentos confusos.

Agosto 2023