(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro de equilíbrio pessoal com forte determinação cercando suas ações e decisões. Interesses: momento de vantagem com seus encargos no trabalho. Finanças bem postas. Vida íntima: seu dia será marcado pelo afloramento de forte sensibilidade e intuição. Novidades e boas surpresas.

Agosto 2023