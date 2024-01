(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento de vantagem com novas oportunidades de realização no trato social. Interesses: exigências financeiras poderão hoje preocupá-lo. Apesar disso, a sua persistência será recompensada com o trabalho ou lida profissional. Vida íntima: evite discussão ou confronto com íntimos.

Quinta-feira