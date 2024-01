(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento de bom encaminhamento para questão pendente envolvendo demanda ou pedido de parente. Interesses: quadro de estabilidade que também aponta compensação financeira e sorte no trato com o próprio dinheiro. Vida íntima: procure ser mais afável na lida com pessoa mais íntima.

Tags:

Quinta-feira