(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: são mais favoráveis as influências que hoje moldarão as relações com pessoais. Interesses: bom desempenho com as tarefas que podem trazer mais dinheiro em momento de afirmação e vantagem com o trabalho. Vida íntima: procure dar maiores incentivo e motivação ao seu trato íntimo.

Quinta-feira