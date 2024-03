(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que lhe reserva forte influência de suas ações sobre os assuntos relacionados com a família. Interesses: uma sequência de novos acontecimentos afetará os seus planos para novo trabalho. Assim, aja com prudência. Vida íntima: novas e boas motivações no trato com íntimos.

Tags:

Quinta-feira