(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: suas reações diante de acontecimentos que o beneficiarão deverão ser recebidas com apoio de pessoa próxima. Interesses: excelente regência financeira em dia que mostra vantagens no trabalho. Mesmo assim, aja de forma comedida e ponderada. Vida íntima: cuidado com suas críticas.

março 2024 | Quinta-feira