(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo e acentua a segurança com suas novas relações. Interesses: lucro e vantagens materiais com sua atuação profissional. Hoje serão favorecidos os contratos, acordos e plano nos projetos financeiros. Vida íntima: com alegria, retribua o carinho que receber.

Tags:

Quinta-feira