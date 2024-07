(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bom aspecto em seu signo mostra que suas ações se darão com valiosa acuidade mental e inventividade. Intuição ampliada. Interesses: procure se mostrar mais conciliador e disposto ao diálogo com as pessoas ligadas à sua rotina de trabalho. Vida íntima: seja afável e conciliador.

Quinta-feira