(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento astral que lhe releva vantagem, pois agora poderão ocorrer boas mudanças com fatos que o aproximarão um pouco mais daqueles que partilham a sua rotina. Interesses: novidades com as tarefas de trabalho, se hoje o tiver. Vida íntima: quadro de entendimento e muita ternura.

sábado