(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você agora poderá ajudar pessoas e, com isso, ampliar contatos em seu círculo de relações sociais. Interesses: evite gastos excessivos em dia no qual seus interesses materiais não serão tão bem influenciados. Trabalho que ganha importância. Vida íntima: preocupação com íntimos.