(23 de agosto a 22 de setembro) - Destaque: o Sol regerá neste mês a sua 1ª casa do zodíaco influenciando os campos da sua individualidade, temperamento, tendências naturais e as relações pessoais próximas. Hoje: dia marcado por boa surpresa com a aproximação de pessoa que trará novo significado para seus relacionamentos.

Quinta-feira