(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: tudo agora o compensará em termos pessoais. Mas, procure expor claramente os seus objetivos e decisões. Interesses: regência que mostra posição realista na lida com desafio do cotidiano. Isso irá ditar os resultados de suas ações. Vida íntima: tenha cuidado ao lidar com íntimos.