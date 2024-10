(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: regência instável por mais voltada para suas demandas, problema de família e preocupações com pessoa próxima e coisas tais. Interesses: momento de agir com cuidado nos compromissos das finanças. Vida íntima: decisões tomadas com acerto mudarão os rumos dos planos com os íntimos.

sábado