(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe trará forte tendência à tolerância com muito detalhismo e seletividade. Interesses: condução acertada de dívidas em dia que aponta bons e compensadores momentos com as demandas de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidades o farão sensível. Emoções.